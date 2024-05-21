У Британській розвідці розповіли про плани окупантів на Донбасі. Яке місто хочуть захопити росіяни

Окупанти хочуть захопити Покровськ у Донецькій області. Місто розташоване приблизно за 30 км від лінії фронту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії, інформують Новини України – НСН з посиланням на Експрес.

РФ хоче захопити Покровськ

Міноборони Великобританії інформує, що російські війська продовжили оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, завдаючи ударів по широкому фронту по обидва боки від шосе Е50.

“Російські війська, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, ймовірно, і дорогою ціною”, – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, шосе Е50 є головною лінією сполучення між окупованим РФ Донецьком та українським містом Покровськ, яке розташоване приблизно за 30 км від поточної лінії фронту. Саме воно, ймовірно, є російською оперативною метою. Атаки росіян у цьому напрямі, швидше за все, спрямовані на створення помітного розколу українських сил на Донеччині.

Яке місто хочуть захопити росіяни – британська розвідка розкрила нові плани агрессора

На північ від Бахмута, в районі міста Сіверськ, ЗСУ сили повідомили про тяжкі сутички з російськими військами 18 та 19 травня 2024 року, під час яких було обстріляно українські позиції у Білогорівці, Веркнокам’янському та Розділівці.

“Досягнення Росії у цій області залишаються дуже обмеженими”, – зазначають у Міноборони Британії.

У Генштабі ЗСУ назвали ситуацію контрольованою

За даними Генштабу, на 21 травня найгарячіша ситуація на Покровському напрямку фронту.

“Найбільша частка боїв і надалі припадає на Покровський напрямок, – пише Генштаб – Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєвєрне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське. Продовжуються бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського. Ситуація складна, але контрольована”.

Також в обід 21 травня Генштаб повідомив, що від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 55.

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