Генштаб підтвердив ураження «Циклона» – це останній носій крилатих ракет у Чорному морі

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження «Циклона» – ворожого ракетоносія. Раніше про це ж заявляли окупанти у своїх телеграм-каналах, а у ВМС України говорили, що інформація потребує підтвердження.

Тепер вже відомо точно і офіційно – в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800 «Каракурт». Про це заявили у Генштабі ЗСУ сьогодні, не оприлюднивши інших деталей, передають Новини України – НСН.

Підтверджено ураження «Циклона»

Російський корабель «Циклон» — останній носій крилатих ракет у Чорному морі. У судно поцілили в ніч на 19 травня, коли він стояв у Севастополі. Тоді ж уразили російський морський тральщик «Ковровець»

Поточний стан кораблів (знищені вони або пошкоджені) невідомий.

Речник ВМС ЗСУ Плетенчук повідомляв, що «Циклон» виконував на окупованому півострові роль протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Корабель був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але жодного пострілу він не зробив.

«Циклон» — це найновіший корабель Чорноморського флоту. Він став на чергування у морі влітку 2023 року. На озброєнні він має або мав крилаті ракети «Калибр» та протикорабельні «Оникси» (8 пускових шахт), а також морську версію ППО у вигляді зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-МЕ».

Що відбувається на фронті 21 травня

Окрім підтвердження інформації про ураження «Циклона», Генштаб надав дані щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00 21 травня.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні спроби противника. Кількість бойових зіткнень на даний час зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки, а кількість ворожих штурмів від початку доби тримається на позначці дев’ять.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани.

Раніше ми повідомляли: 21 травня на фронті: окупанти продовжують наступ – де сьогодні найгарячіше