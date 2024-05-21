21 травня на фронті: окупанти продовжують наступ – де сьогодні найгарячіше

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот вісімнадцяту добу. Розповідаємо про ситуацію 21 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф), мис Чауда (ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

21 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаційних удари (скинув 62 КАБи), задіяв 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет» і 930 FPV-дронів. Загарбники 4064 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, зокрема 120 разів – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з російською федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують.

Вже сьогодні відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 514 обстрілів позицій наших військ, у тому числі – 21 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли 63 дрони-камікадзе.

Загалом, вздовж лінії фронту наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам, ведуть штурмові дії з метою покращення положення. На окремих ділянках мають успіх.

Крім того, сьогодні ворог застосував по позиціях наших військ 34 FPV-дрони.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів. Наші воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник п’ять разів починав спроби покращити тактичне положення. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку наразі ситуація найгарячіша. З початку доби відбувалося 11 атак противника. Ворог продовжує наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку противник на даний час продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби відбито вже чотири спроби противника просунутися на Времівському напрямку, в районі населеного пункту Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Успіхи ЗСУ

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження ворожого особового складу, район зосередження військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1380 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня (ударних, а також розвідувальних), дві ракети, 72 автомобілі та шість одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,

танків ‒ 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,

артилерійських систем – 12779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засоби ППО ‒ 811 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),

крилаті ракети ‒ 2207 (+2),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 2085 (+6)

Дані уточнюються.

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