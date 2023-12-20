Херсонщина під масованим обстрілом: поранено 16 людей, серед них 4 дитини

Херсонщина під масованим обстрілом – багато поранених за минулу добу. Про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і прокуратура, передає НСН.

Херсон був під масованим обстрілом пізно увечері 19 грудня. Є поранені. Зокрема, за однією з адрес постраждала родина – 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.

У прокуратурі повідомляють, що, за даними слідства, 19 грудня 2023 року близько 22:00 збройні сили рф , здійснили обстріл цивільної інфрастуктури Херсона безпілотними літальними апаратами.

Наразі відомо про девʼять поранених містян внаслідок цього обстрілу, серед яких четверо малолітніх дітей.

Ось такі звуки чули мешканці Херсона під час нічної атаки.

Також, за даними слідства, 19 грудня близько 14:55 армія рф вкотре обстріляла передмістя Херсона з артилерійської зброї.

Травми середньої тяжкості, через влучання снаряду у приватний будинок, отримали 65-річна жінка та чоловік такого ж віку. Їх доставлено до лікарні.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Всього, за даними ОВА, за минулу добу противник здійснив 82 обстріли області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфрастоуктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні.

Через російську агресію за минулу добу 16 людей дістали поранення, з них – 4 дитини.

Над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили 6 “Shahed”.

Обстріли Херсонщини попередньої доби

За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів Херсонщини, випустивши 495 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приватне підприємство у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула.

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