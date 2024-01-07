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Наслідки обстрілів Куп’янщини – один загиблий, поранення отримав 17-річний хлопець

Журналіст
Наслідки обстрілів Куп’янщини – один загиблий, поранення отримав 17 річний хлопець22

Про наслідки обстрілів Куп’янщини Харківської області повідомили в прокуратурі. Відомо про загиблого і поранених, передає НСН.

У Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів 7 січня загинув чоловік, поранені двоє мирних жителів, серед яких неповнолітній.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 7 січня приблизно о 12:50 російські загарбники обстріляли село Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець.

О 14:20 ворог обстріляв село Нечволодівка Купʼянського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.

Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці.

Російські військовослужбовці били по селах з РСЗВ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Наслідки обстрілів Куп’янщини – один загиблий, поранення отримав 17 річний хлопець3

Наслідки обстрілів Куп’янщини – один загиблий, поранення отримав 17 річний хлопець2

Наслідки обстрілів Куп’янщини – один загиблий, поранення отримав 17 річний хлопець1

Наслідки обстрілів Куп’янщини – один загиблий, поранення отримав 17 річний хлопець

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