Ворог весь ранок гатить по Нікополю: є загиблий, серед поранених 16-річна дівчинка (фото)

Ворог весь ранок гатить по Нікополю 6 січня: є загиблий, серед поранених 16-річна дівчинка. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ОВА, прокуратуру і НІкопольську міську раду.

Росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив страшні наслідки обстрілу. Він закликав звертатися до місцевого колл-центру тих, кому потрібна допомога.

0566696061 (з 7:00 до 19:00)

0684952584 (з 7:00 до 19:00)

0800504105 – цілодобово

Також мер закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. А він у Нікополі сьогодні через загрозу артобстрілу триває усю першу половину дня.

У прокуратурі прокоментували черговий смертельний обстріл Нікополя.

Тут кажуть, що, за даними слідства, 6 січня 2024 року військові рф здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь.

Внаслідок обстрілу загинув мирний мешканець. Поранення отримали 16-річна дівчина та 66-річний чоловік.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, газогін, лінії електропередач.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф

Ворог весь ранок гатить по Нікополю: фото руйнувань

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