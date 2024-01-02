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Ворог нищить Нікополь: 2 січня гатить весь день, багато руйнувань і є поранені

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Ворог нищить Нікополь: 2 січня гатить весь день, багато руйнувань і є поранені

Ворог нищить Нікополь на Дніпропетровщині. Жодної доби не проходить без обстрілів. Ось і 2 січня ворог гатить по Нікополю майже безперервно з артилерії. У місті багато руйнувань і є поранені. Про це НСН повідомляє з посиланням на Дніпропетровську ОВА і прокуратуру.

«Ворог атакував Нікополь з артилерії. Поранені дві людини. 50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно», написав голова ДніпроОВА Сергій Лисак

У місті пошкоджено приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торгівельний павільйон.

Понівечені й 3 багатоповерхівки, 16 приватних будинків. Потрощені 5 господарських споруд, 2 – знищені. Зачепило авто, лінію електропередач та газогони.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом російських обстрілів, внаслідок якого поранені люди і руйнування у Нікополі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 січня 2024 року збройні сили рф обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Ворог гатив по Нікополю з артилерії 2 січня: фото

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ворог нищить нікополь

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