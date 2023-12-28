Ворог масовано атакував Нікопольщину 28 грудня: є жертви і багато руйнувань (фото)

Ворог масовано атакував Нікопольщину 28 грудня: є жертви і багато руйнувань. Про це НСН повідомляє, посилаючись на очільників Дніпропетровщини, міського голову Нікополя і прокуратуру.



Протягом дня по Нікопольщині окупанти застосували 9 дронів-камікадзе та 6 разів обстріляли район з артилерії. Під удар потрапив районний центр та Покровська громада. Нікополю дісталося найбільше. Тут загинув молодий хлопець, поранено жінку. Багато руйнувань.

«Російські нелюди продовжують вбивати мирних українців. Сьогодні у Нікополі від ворожого вогню загинув молодий чоловік та поранена 70-річна жінка. Її доставили у травматологічне відділення лікарні», написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Він висловив слова співчуття родині загиблого.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк уточнив, що загиблому хлопцю було 23 роки.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, 2 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 1 – знищена, пошкоджено також 2 легкових автомобілі, паркани, 3 лінії електропередачі та стільки ж газопроводів, 40 сонячних панелей.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф

Ворог масовано атакував Нікопольщину 28 грудня6 фото

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