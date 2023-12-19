Ворог весь день гатив по Нікополю дронами і артилерією: багато руйнувань

Ворог весь день гатив по Нікополю дронами і артилерією 19 грудня: багато руйнувань. Про це НСН повідомляє, посилаючись на очільників Дніпропетровщини і міста.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 13 приватних будинків, сонячні панелі, інфраструктурний обʼєкт, 2 лінії електропередачі, газопроводи та паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області день минув без обстрілів, – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив обстріли.

Шановні нікопольці! День з тривогами та обстрілами. Ворог застосував важку артилерію та дрони-камікадзе. Минулось без поранених та загиблих. Пошкоджено 13 приватних та 2 багатоповерхових житлових будинків, 2 господарчі споруди, 55 сонячних панелей, лінії електропередач, газопроводи, 4 паркани, інфраструктурний об’єкт, – розповів мер про наслідки

Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради:

0 800 504 105 цілодобово

0566 69 60 61 з 7:00 до 19:00

068 495 25 84 з 7:00 до 19:00

Служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагати нікопольцям. Комунальні підприємства міста виконують свої функції.

Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго вечора, спокійної ночі. Тримаймось, ми разом! Все буде Україна! – додав Олександр Саюк

Ворог 5 разів обстріляв Нікополь дронами і артилерією: фото наслідків

Ще новини України: На Півдні ворог стягує резерви і тисне артилерією – Оперативне Командування