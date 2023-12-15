Ворог 4 рази накривав вогнем Нікополь: серед постраждалих дитина, багато руйнувань

Ворог 4 рази накривав вогнем Нікополь 15 грудня. Є постраждалі і багато руйнувань. Про це НСН повідомляє, посилаючись на очільників області, міста, а також на прокуратуру.

У Дніпро ОВА повідомили, що окупанти гатили по Нікополю з важкої артилерії. Випустили зо півтора десятка снарядів.

Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома.

У місті пошкоджені магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд. Понівечені 3 гаражі, 7 парників, авто, декілька ліній електропередач та газогін.

Міський голова Олександр Саюк у вечірньому зверненні підтвердив обстріли Нікополя.

Шановні нікопольці! День з тривогами та обстрілами. Ворог застосував важку артилерію. На жаль, внаслідок цього поранень дістали жінка 83 років та 16-річна дитина. Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 легкових автомобілі, 7 парканів, 7 парників, газогін, лінії електропередач, магазин, – розповів мер

Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради:

0 800 504 105 цілодобово

0566 69 60 61 з 7:00 до 19:00

068 495 25 84 з 7:00 до 19:00

Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Комунальні підприємства міста виконують свої функції. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається, – додав Олександр Саюк

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На решті територій регіону, попри повітряні тривоги, – без обстрілів.

Чотири рази ворог обстріляв Нікополь 15 грудня: фото

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