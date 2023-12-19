На Півдні ворог стягує резерви і тисне артилерією – Оперативне Командування

На Півдні ворог стягує резерви і тисне артилерією. Про це 19 грудня повідомляє ОК «Південь», передає НСН.

В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення та обладнання своїх позицій підтягуючи резерви.

Веде спостереження, не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами. Застосовує ударні та розвідувальні дрони.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч.

У морі 3 бойові кораблі ворожого недофлоту, з них 2 у Чорному та 1 у Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав авіаційний удар із застосуванням 1 керованої ракети Х-59 в напрямку Криворіжжя. Ракету знищено силами протиповітряної оборони.

Ворог продовжує терор цивільного населення, застосував 2 FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій 3 осколкові боєприпаси по населених пунктах правобережжя Херсонщини і Куцурубській громаді Миколаївщини. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

За минулу добу окупанти здійснили 10 артилерійських обстрілів населених пунктів. Переважна кількість обстрілів припала на Херсон – 7. Там під ворожим вогнем опинились житлові квартали та приватне підприємство, 1 цивільний загинув.

Обстріляні також Чорнобаївка на Херсонщині, де пошкоджено приватний будинок, та Очаків на Миколаївщині, де пошкоджень завдано будівлям в рекреаційній зоні узбережжя.

Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

35 окупантів;

1 зенітна установка “ЗУ-23-2”;

2 танки;

3 гармати;

1 міномет;

8 одиниць автомобільної техніки;

1 комплект антенної системи супутникового зв’язку;

1 вишка супутникового зв’язку.

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