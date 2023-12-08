Окупанти стягують резерви на Херсонський напрямок. Також ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій.

Росіяни збільшують пункти спостереження та вогневі позиції.

Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня України, передає НСН.

“В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і намагається підтягнути туди певні резерви. Збільшено кількість спостережних пунктів і вогневих позицій, триває тиск на правий берег артилерійськими обстрілами, противник активізує застосування дронів”, зазначили військові.

Вони також додали, що наразі не виявлено формувань наступальних угруповань. Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу та завдають вогневих уражень по позиціях і тилах росіян.

Українські військові за минулу добу ліквідували 23 окупантів, знищили три гармати, 11 одиниць автомобільної техніки, човен, польовий пункт боєпостачання та два спостережних пункти.

Окупанти вивели на бойове чергування в умовах шторму п’ять кораблів: чотири в Чорному морі, один – в Азовському. Російські ракетоносії зараз заведені до пунктів базування.

“Ворог продовжує скидання з БпЛА різних модифікацій уламлкових боєприпасів. Здійснено 8 таких скидів по населених пунктах Антонівка, Херсон і Новоберислав”, йдеться у повідомленні.

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