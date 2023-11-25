Ворог за добу обстріляв 11 областей України, є загиблий і поранені мирні мешканці.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 суботи, 25 листопада, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Київська область вночі масовано була атакована ударними дронами. Активно працювали сили ППО.

Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджена покрівля будівлі одного з підприємств. Є пошкодження приватних будинків. Працюють оперативні служби.

У Києві внаслідок збиття дронів зафіксовано падіння уламків у ряді районів, є пошкодження. Без світла залишаються низка житлових будинків та установ.

В результаті падіння уламків збитих дронів постраждало 5 людей. Наймолодшій постраждалій – 11 років, найстаршій – 65. З них три гострих реакції на стрес. Ще у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога.

У Кіровоградській області неподалік Кропивницького збили ворожий дрон. За попередніми даними, без руйнувань.

У Чернігівській області ворог обстрілював Новгород-Сіверський район з мінометів. Дані уточнюються.

У Сумській області вночі та вранці росіяни шість разів обстріляли прикордонні території та населені пункти. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади.

Вчора росіяни здійснили 5 обстрілів Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення ліцею, селищної ради, амбулаторії загальної практичної сімейної медицини, приватний автомобіль.

У Запорізькій області загарбники завдали 118 ударів по 22 містах та селах. 104 артобстріли прийшлися по території Новоданилівки, Білогір’я, Полтавки, Роботиного, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Росіяни здійснили ракетний удар по Яковлевому і Світанку, чотири обстріли із РСЗВ Роботиного, Малої Токмачки і Гуляйполя, випустили авіаційний снаряд на Оріхів, атакували безпілотниками Широке, Залізничне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку та Малі Щербаки.

У Дніпропетровській області вночі збили одну ракету і 5 БпЛА.

Нікополь вчора перебував під артилерійським обстрілом, а також ворог спрямував по місту чотири дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля, 11 приватних будинків та 4 господарчі споруди, лінії електропередач і газогін.

На Марганецьку громаду агресори скинули 5 боєприпасів з БпЛА.

Ввечері війська РФ били з артилерії по Нікополю, а близько опівночі – по Марганецькій громаді.

У Харківській області артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань Харківського району і Вовчанськ Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії у районах Синьківки та Петропавлівки, де Сили оборони відбили 15 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне.

У Луганській області росіяни безрезультатно намагались організувати штурми біля Стельмахівки та в Серебрянському лісі.

Наземний наступ на Лиманському напрямку ворог супроводжував авіаційною підтримкою, поціливши по території лісництва.

За добу армія РФ здійснила 133 обстріли Луганщини (випустила 533 снаряди).

У Донецькій області під вогнем опинились Авдіївка, Торецьк, Щербинівка, Званівка, Новобахмутівка. Пошкоджено сім житлових будинків. Одна людина поранена.

У Миколаївській області вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді.

Вночі на Миколаївщині ППО знищила один ворожий БпЛА Shahed-131/136.

Вчора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

По Херсонській області загарбники здійснили 100 обстрілів (випустили 520 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (18 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 36 населених пунктів, по бібліотеках у Херсоні та Бериславському районі.

Ворог скинув із дрона вибухівку на 45-річного жителя Берислава. Його доставили до лікарні.

Внаслідок обстрілу села Львове поранена 72-річна жінка.

Вчора росіяни обстріляли село Дніпровське з артилерії. Загинув 50-річний чоловік. До лікарні доставили 44-річну жінку.

Ще новини України: Масована атака «шахедами» 25 листопада: всю ніч Київ здригався від вибухів – все, що відомо