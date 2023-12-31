Росіяни атакували Нікополь БПЛА 31 грудня: троє поранених, є руйнування. Прокуратура розпочала розслідування, передає НСН.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 грудня 2023 року збройні сили рф здійснили атаку БПЛА по м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки поранено трьох місцевих мешканців.

Пошкоджень зазнали аптека, офісна будівля, домоволодіння містян, господарські споруди, автомобілі, лінії електропередач.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

У ДніпроОВА уточнили, що серед поранених двоє чоловіків і жінка. У Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси і два легкові авто.

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