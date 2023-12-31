Окупанти обстріляли Херсон 31 грудня: троє поранених

Окупанти обстріляли Херсон 31 грудня. Троє людей отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 грудня о 10:20 військові рф обстріляли Херсон артилерійською зброєю.

Внаслідок обстрілу постраждало троє містян.

Дістав тяжких поранень чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці. Йому надають допомогу у лікарні.

Також до медичного закладу доставлено 71-річну жінку. Травми отримала внаслідок обстрілу за місцем проживання.

Пошкоджено магазин, житлові будинки та автотранспорт.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Херсонщина 30 грудня

В Херсонській ОВА повідомляють, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 380 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них – 5 “Shahed”.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули.

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