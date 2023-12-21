Окупанти вбили у Нікополі двох жінок і поранили чоловіка 21 грудня. Трагічну новину повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак, передає НСН.

Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років.

Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні.

Пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив смертельні наслідки обстрілу. Він повідомив:

На жаль, через ранковий ворожий обстріл Нікополя загинули жінки 60 та 46 років. Поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники дістали його з потрощеного будинку. Висловлюю щирі співчуття рідних та близьким загиблих.

Пошкоджено 4 приватних будинки, 3 господарські споруди, лінію електропередач. Інформація уточнюється.

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Будь ласка, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, знаходьтеся в укриттях! – закликав мер

Станом на момент публікації цієї новини повітряна тривога у Нікополі триває.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Окупанти вбили у Нікополі двох жінок і поранили чоловіка 21 грудня: фото

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