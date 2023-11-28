Зранку 28 листопада ворог ударив по багатоповерхівці у Нікополі Дніпропетровської області: є загиблий і поранені. Про це повідоміли у ДніпроОВА, прокуратурі та міській раді, передає НСН.

Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці. Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки – 65 та 63 років. Під завалами можуть бути люди! російським вбивцям горіти у пеклі! – написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Міський голова Олександр Саюк підтвердив смертельний обстріл.

На жаль, через ворожий ранковий обстріл Нікополя загинув 63-річний чоловік. Поранено двох жінок – 65 та 63 років, – написав він

Ось такі звуки чують сьогодні знову мешканці Нікополя. Відео: ТГ-канал Доброго вечора, ми з Нікополя

Прокуратура показала фото і повідомила подробиці про наслідки удару по Нікополю 28 листопада вранці.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 листопада 2023 року військові рф обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки загинув 63-річний місцевий мешканець. Осколкові поранення отримали дві жінки, їх госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджень зазнали приватні та п’ятиповерхові житлові будинки, лінії електропередач.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Повітряна тривога через загрозу артобстрілу тривала у Нікополі всю ніч і весь ранок. Зараз, буквально після декількахвилинної перерви, її оголосили знову. Містян попередили до того ж про загрозу ворожого БпЛА.

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