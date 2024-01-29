Росіяни майже знищили Берислав: життя у місті паралізоване (фото)

Росіяни планомірно стирають з обличчя землі ще одне місто в Україні. Вони майже знищили Берислав на Херсонщині. Життя тут паралізоване. Про це пише видання Новини Херсона, передає НСН.

Російські загарбники з моменту своєї втечі на територію лівобережної Херсонщини постійно обстрілюють Берислав.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, місто обстрілюється із усіх можливих видів зброї щодня: застосовуються міномети, артилерія. Ворог знаходиться всього за 2 кілометри від населеного пункту, що дає йому можливість тероризувати місто та мирних жителів. Також росіяни на міські вулиці скидають авіаційні бомби, вибухові пристрої із безпілотних літальних апаратів. Окупанти спрямовують свої БПЛА на мирних жителів, влаштовують на них полювання в буквальному значенні слова. Берислав став одним із найнебезпечніших для цивільних осіб населених пунктів правобережної Херсонщини.

За словами керівника прес-офісу ХОВА Олександра Толоконнікова, зараз у місті та на території району проживають 7 тисяч осіб.

Росіяни майже знищили Берислав: фото

Фото: Бериславська міська рада

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