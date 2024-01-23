Окупанти вбили пенсіонера біля під’їзду у Херсоні і скинули 4 бомби на Берислав (фото, відео)

Сьогодні окупанти вбили 70-річного чоловіка біля під’їзду у Херсоні і скинули чотири бомби на Берислав. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

Російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Біля під’їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік. Також внаслідок російських ударів по Кіндійці постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували.

У прокуратурі уточнюють, що, за даними слідства, 23 січня близько 13:30 армія рф вкотре обстріляла з артилерійської зброї місто Херсон.

Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік. В момент атаки він перебував на вулиці. Ворожим снарядом пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також у передмісті обласного центру отримала травми 74-річна жінка.

А це – багатоповерхівка у Бериславі після російського авіаудару…

Сьогодні зранку росіяни скинули на місто чотири керовані авіаційні бомби.

Також є влучання в один із заводів, автопарк та дитячий садочок.

Крім того начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав багатоквартирний будинок у Дніпровському районі Херсона, який став мішенню для російських терористів.

Містяни з жахом згадують, як по їх оселях прийшлося пряме влучання російської артилерії. Лише дивом ніхто не постраждав. Будинок зазнав пошкоджень. Їх прямо зараз усувають фахівці нашої аварійно-рятувальної служби. Вони зранку працюють на місці “прильоту”, – написав Олександр Прокудін

Багатоповерхівка у Херсоні після атаки: відео

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