Армія РФ вдарила по Херсону та Бериславу: є загиблий та поранені (фото, відео)

Російська терористична армія 17 січня обстріляла Дніпровський район Херсона та місто Берислав. Внаслідок атаки окупантів загинула людина, ще четверо отримали травми.

Один із ударів ворога прийшовся по гаражному приміщенню. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Армія РФ вдарила по Херсону та Бериславу

Інформація щодо наслідків ворожого обстрілу уточнюється.

“Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню. Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована”, – йдеться у повідомленні.

Також Херсонська обласна прокуратура повідомила, що було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України.

Слідство встановило, що 17 січня приблизно о 11:50 російська армія використала мінометну зброю для обстрілу приватного сектору міста Херсона.

Місцевий мешканець, перебуваючи на вулиці під час ворожого нападу отримав травми, які були несумісні з життям. Інформація про інших постраждалих з’ясовується.

Також були пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди. Прокурори разом з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для фіксації воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних Сил росії.

Згодом Прокудін повідомив подробиці про жертву атаки та постраждалу особу. За словами очільника ОВА, внаслідок ворожого удару загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. А у 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Медики надали їй допомогу на місці.

“Так зараз виглядає Дніпровський район Херсона. Окупаційні війська з годину крили вогнем житлові квартали. Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян”, – повідомив Прокудін.

Також, 17 січня, російська армія завдала удару по місту Берислав. Внаслідок атаки було травмовано троє осіб.

У 60-річної жінки виявили вибухову травму та поранення голови. Такі самі поранення отримав її 62-річний чоловік. Подружжя перебувало у власному будинку під час атаки. Також травму внаслідок вибуху та поранення руки отримав 54-річний чоловік. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

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