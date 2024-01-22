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Росіяни скинули на Бериславщину бомби і вибухівку з дрона: вбили мотоцикліста

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Росіяни скинули на Бериславщину бомби і вибухівку з дрона: вбили мотоцикліста

Росіяни скинули на Бериславщину бомби і вибухівку з дрона. На жаль, є загиблий. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

Окупанти знов вдарили по Херсонщині з авіації. На одне з сіл Бериславського району скинули дві керовані авіабомби. Влучили у житловий будинок й територію монастиря. Тут обійшлося без постраждалих.

Наслідки удару – на фото.

Росіяни скинули на Бериславщину бомби і вибухівку з дрона: вбили мотоцикліста

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А от у Бериславі є загиблий.

За даними слідства, 22 січня 2024 року у місті Берислав Херсонської області російські військові скинули боєприпас з безпілотного летального апарату на чоловіка, що рухався дорогою на мопеді.

Унаслідок вибуху мопедист отримав травми несумісні із життям.

Росіяни скинули на Бериславщину бомби і вибухівку з дрона: вбили мотоцикліста

Зараз тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

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