Пілоти ЗСУ скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала (відео)

Пілоти ЗСУ скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала, коли вони пролітали над населеним пунктом, а точніше над тим, що від нього залишилося. Ця зворушлива історія мала місце у Харківській області. Про неї розповів в ефірі телемарафону командир гелікоптера 16-ї окремої бригади армійської авіації на ім’я Артем, передає НСН.

У Харківській області на Куп’янському напрямку пілоти гелікоптера Збройних Сил скинули цукерки дівчинці, яка постійно махала до них, коли ті пролітали повз.

За словами військового, щоразу, коли вони летіли на бойове завдання, дівчинка вибігала з будинку на ґанок й махала їм.

У нас був випадок, коли ми працювали на Куп’янському напрямку, під час польотів у район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка, яка в будь-яку пору доби виходила, махала нам, це було дуже приємно, – розповів Артем.

У період новорічних свят під час чергового польоту військові спакували для дівчинки солодкий подарунок й скинули його із вертольота дівчинці.

Цей зворушливий момент пілоти зафільмували на відео – на ньому видно, як дівчинка вибігає з потрощеного будинку, вітає українських пілотів й біжить до пакунка, який скинули бійці.

А от російські пілоти кидають бомби на голови мирних людей. Наприклад вчора Росіяни скинули дві бомби на Оріхів: зруйновано під’їзд багатоповерхівки, поранено жінку

Крім того, Окупанти скинули дві бомби на Торецьк – троє загиблих, багато поранених

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