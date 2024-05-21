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Музичний фестиваль Atlas може повернутися влітку 2024 року – ЗМІ

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Музичний фестиваль Atlas може повернутися влітку 2024 року – ЗМІ

Музичний фестиваль Atlas може повернутися влітку 2024 року. Раніше він називався Atlas Weekend.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на телеграм-канал «Безодня музика».

Atlas Festival має пройти у липні на новій локації.

«Це буде трохи незвичний формат для любителів даного фесту. Всі безпекові заходи будуть забезпечені», йдеться у повідомленні.

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Відомо, що на фестивалі буде три сцени й багато українських артистів. Серед яких, Артем Пивоваров, Latexfauna, Dorofeeva, Без Обмежень, Крихітка, Жадан і Собаки, Ziferblat, Dantes.

Раніше цей захід мав назву Atlas Weekend. Офіційної інформації щодо повернення фестивалю у новому форматі немає.

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