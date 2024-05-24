В ТЦК на Закарпатті помер військовозобов’язаний. Він був визнаний придатним для служби в армії.

Про черговий випадок смерті мобілізованого офіційно повідомили в ТЦК, передають Новини України – НСН.

До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії, – йдеться у повідомленні Закарпатського ОТЦК та СП

В ТЦК на Закарпатті помер військовозобов’язаний

Тут інформують, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які по приїзду констатували смерть.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, за даним фактом призначено службову перевірку, – йдеться у повідомленні

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