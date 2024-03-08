В Мелітополі злетів в повітря склад БК, гучно було і в Токмаку та Скадовську

В Мелітополі злетів в повітря склад БК, гучно було і в Токмаку. Про це повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров у п’ятницю 8 березня, передає НСН.

Про гучні вибухи повідомляють мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області.

За словами Федорова, вчора «бавовнило» в тимчасово окупованому Мелітополі – там злетіли у повітря склад БК та машина, яка привезла боєприпаси.

А вночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.

Також сьогодні вибухи пролунали і у Скадовську. Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.

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