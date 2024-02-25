Російські окупанти сьогодні обстріляли ферму під Запоріжжям. В результаті атаки загинула людина, ще троє було поранено

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

“1 людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади”, – повідомив Федоров.

Окупанти обстріляли ферму під Запоріжжям: є загиблий та поранені

Ситуація у Запорізькій області

Як відомо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Як заявляв раніше Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

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Відзначається, що 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами.

“В нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рук та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу”, – повідомили в ОВА.

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