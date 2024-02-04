У Запорізької ОВА новий начальник – Іван Федоров

У Запорізької ОВА новий начальник. Ним став міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров відтепер керуватиме Запорозькою обласною державною адміністрацією

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського за №48/2024 у неділю, 4 лютого 2024 року, оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

“Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – йдеться у тексті документа, датованим п’яьницею, 2 лютого.

При цьому указом №47/2024 попереднього очільника Запорозької ОДА Юрія Малашка звільнено із займаної посади.

Іван Федоров – що про нього відомо

Іван Сергійович Федоров народився 29 серпня 1988 у Мелітополі в родині лікарів.

Освіта

2010—2011 — Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, магістр з економіки підприємства.

2007—2012 — Київський політехнічний інститут, бакалавр з менеджменту.

2012—2015 — Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Державне управління та місцеве самоврядування. Магістр державного управління.

Трудова діяльність

Січень 2010 — травень 2013 — директор ПП «Центр комп’ютерної томографії».

Травень 2014 — серпень 2019 — заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Серпень 2019 — жовтень 2019 — директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Листопад 2019 — листопад 2020 — перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.

З грудня 2020 — Мелітопольська міська рада, Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, місто Мелітополь було окуповано з перших днів. Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев’ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

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