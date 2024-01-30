Окупанти завезли в Мелітополь 100 тисяч росіян на місце мешканців, що виїхали

Окупанти завезли в Мелітополь 100 тисяч росіян. Таку цифру озвучив мер захопленого міста Іван Федоров, передає НСН.

За словами Федорова, у період російської окупації населення Мелітополя в Запорізькій області збільшилося, незважаючи на той факт, що більше половини місцевих жителів залишили місто. Пояснення просте: на їхнє місце завезли близько 100 тисяч громадян Росії.

Населення тимчасово окупованого Мелітополя почало перевищувати чисельність до повномасштабного вторгнення та окупації, незважаючи на зусилля окупантів щодо ізоляції українців. Близько 100 тисяч громадян Росії було завезено на їхню заміну, змінюючи генофонд нації, – написав міський голова

Федоров зазначив, що до 24 лютого 2022 року у Мелітополі проживало 150 тисяч осіб. Упродовж півроку після окупації значна частина місцевих жителів залишила місто, переселяючись на території під контролем України та за її межі.

Проте за майже два роки окупації російська влада завезла до Мелітополя близько 100 тисяч громадян російської федерації, включаючи гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших іноземців, – підкреслив він

Також Федоров розповів, що українських дітей, які залишилися в окупації, знайомлять зі вбивцями і зрадниками.

Для наших дітей на захоплених територіях росіяни знайшли взірцевих «героїв» – відтепер в школі обов’язково організують зустрічі з вбивцею або зрадником. Таку програму вигадав гауляйтер балицький і назвав це «уроками мужності», – розповів мер Мелітополя

Школярів, за його словами, змушують спілкуватися з «героями есвео» – нелюдами, які прийшли на чужу землю вбивати і грабувати, щоб ті розповіли, що таке мужність.

Серед можливих «героїв» і місцеві зрадники, які продалися ворогові самі і продали свою землю, – ці розповідатимуть, що означає батьківщина для них. Росіяни вчиняють найстрашніший злочин – спотворюють ментальність наших дітей. Мусимо зупинити це, – написав Федоров

Нагадаємо, що міський голова Енергодара Дмитро Орлов раніше теж повідомляв про завезених до міста-супутника ЗАЕС росіян у великій кількості. А місцевих там, за його словами, залишилося усього 20%.

Зазначимо, що росія так діяла і раніше. Зокрема, коли виморювала голодом українських селян, а в порожні хати заселяла потім привезених з-за Уразу росіян. Час іде, а методи і схеми не міняються. Ми маємо остаточно перемогти агресора, аби раз і назавжди зупинити його спроби влаштувати геноцид українців.

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