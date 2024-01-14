На окуповану Херсонщину росіяни завезли книжки про Януковича та «СВО». Про це повідомляє херсонське видання «МОСТ», передає НСН. Літературу завезли до бібліотек.

Російська дитячо-юнацька організація “Рух перших” передала до бібліотек Генічеської громади партію російськомовних книжок.

Про це на сторінці у Telegram повідомив відділ роботи з молоддю адміністрації так званого Генічеського муніципального округу.

На опублікованих фото показані книжки, які були передані бібліотекам окупованої Херсонщини.

Поміж дитячих книжок та художньої літератури у бібліотеках представлені й книжки про “СВО”, приватні військові компанії та колишнього президента України Віктора Януковича.

Зокрема, у книзі про так звану СВО описується стан оборонно-промислового комплексу Росії. ЇЇ автором є перший міністр державної безпеки “ДНР” Андрій Пінчук. Через сепаратистські дії він знаходиться у санкційних списках Європейського союзу, США та Великої Британії.

У книзі на якій зображено Віктора Януковича, йдеться про події 2014 року, зокрема, російська версія Революції гідності, втечу Януковича з України, так званих американських кураторів тощо.

Загалом, ці книги є яскравими прикладами російської пропаганди, яку окупаційна влада намагається нав’язувати мешканцям лівобережжя Херсонщини, – констатує “МОСТ”

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