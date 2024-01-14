Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаХерсон

На окуповану Херсонщину росіяни завезли книжки про Януковича та «СВО»

Адмін сайту
На окуповану Херсонщину росіяни завезли книжки про Януковича та «СВО»

На окуповану Херсонщину росіяни завезли книжки про Януковича та «СВО». Про це повідомляє херсонське видання «МОСТ», передає НСН. Літературу завезли до бібліотек.

Російська дитячо-юнацька організація “Рух перших” передала до бібліотек Генічеської громади партію російськомовних книжок.

Про це на сторінці у Telegram повідомив відділ роботи з молоддю адміністрації так званого Генічеського муніципального округу.

На опублікованих фото показані книжки, які були передані бібліотекам окупованої Херсонщини.

Поміж дитячих книжок та художньої літератури у бібліотеках представлені й книжки про “СВО”, приватні військові компанії та колишнього президента України Віктора Януковича.

Зокрема, у книзі про так звану СВО описується стан оборонно-промислового комплексу Росії. ЇЇ автором є перший міністр державної безпеки “ДНР” Андрій Пінчук. Через сепаратистські дії він знаходиться у санкційних списках Європейського союзу, США та Великої Британії.

У книзі на якій зображено Віктора Януковича, йдеться про події 2014 року, зокрема, російська версія Революції гідності, втечу Януковича з України, так званих американських кураторів тощо.

На окуповану Херсонщину росіяни завезли книжки про Януковича та «СВО»

Загалом, ці книги є яскравими прикладами російської пропаганди, яку окупаційна влада намагається нав’язувати мешканцям лівобережжя Херсонщини, – констатує “МОСТ”

Ще новини України: Сценарії війни в Україні в 2024-2025 роках: виснаження, заморожування, Перемога і Джокери

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×