Як українці ставляться до росіян, білорусів і поляків – результати опитування

З початку повномасштабної війни українці почали гірше ставитися до росіян. Переважна більшість громадян України (80%) не допускали б їх в країну навіть як туристів. Також за останній рік погіршилося ставлення до російськомовних українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає НСН.

Як українці ставляться до росіян, білорусів і поляків

Фахівці пояснили, що відповідне опитування проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

Так, дослідження показали, що найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і російськомовні українці (індекс практично однаковий – 2,93 і 2,95), відповідно, більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові (3,04 і 3,07). Німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 до 3,39, різниця статистично незначуща). Найбільша соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян жителів України (4.96), білорусів — жителів Білорусі (5.30). Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни-жителі росії (6.38). Переважна більшість (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

“Якщо порівнювати ці дані з минулим роком, то суттєво (на 0.5 бала і більше) зменшилася соціальна дистанція, тобто покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів, тобто до представників головних союзників України в боротьбі з росією. Ставлення до поляків не змінилося, оскільки воно і так було на високому рівні. За останній рік погіршилося лише ставлення до російськомовних українців”, — розповідають експерти.

Також дані дослідження показують, що у 2013 році українці краще ставилися до росіян та білорусів, ніж до інших етнічних груп.

“Ставлення українців до росіян було найкращим протягом всього періоду спостережень, понад 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали друге та третє місце за соціальною відстанню після українців. Ситуація змінилася тільки після широкомасштабного вторгнення лютого 2022”, — йдеться у повідомленні.

Зараз ставлення до росіян найгірше серед всіх етнічних груп (80% респондентів не хоче їх бачити навіть як туристів), а ставлення до білорусів на передостанньому місці.

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