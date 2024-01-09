Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоПолітика

Яке ставлення в українців до уряду — опитування

ставлення в українців до уряду

В Україні збільшилася кількість громадян, ставляться до уряду, як до найманого працівника, а не керівника. Згідно з опитуванням, у всіх макрорегіонах країни більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника, лише на сході країни трохи більше тих, хто сприймає уряд як опікуна.

Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає НСН.

Яке ставлення в українців до уряду

КМІС провів опитування з 29 листопада по 9 грудня 2023 року. Згідно з результатами, 66% українців вважають, що уряд є найманим працівником і вважають, що громадяни мають контролювати дії посадовців. Натомість раніше, три роки тому частка українців з таким баченням була меншою — 55%.

Наразі близько 30% громадян переконані, що уряд — це не “батько, який має дбати про людей як про дітей”. Лише у східних регіонах цей погляд різниться. Там 38% людей ставляться до уряду, як до опікуна.

Щодо вікових показників, то 80% осіб віком до 30 років бачать уряд працівником, близько 70% людей віком 30-59 років і 55% громадян віком 60 років і старше.

Як вказують у КМІС, 74% українців з вищою освітою переконані, що уряд є найманим працівником, така ж думка у 65% осіб із професійно-технічною або середньою спеціальною освітою. Серед людей з повною середньою або нижчою освітою так само вважають 42%. В останній категорії 52% респондентів бачать уряд як опікуна.

Близько 54% населення вважають, що активне регулювання і контролювання державою економічної діяльності позитивно впливає на економіку України. Натомість 36% людей — це ті, що прагнуть меншого контролю держави. Зокрема, серед респондентів 64% вважають, що уряд має регулювати економіку, 28%, що навпаки, повинен менше втручатися.

Раніше ми писали: Чорновол чи Кравчук: якого президента сучасна Україна обрала б зараз – опитування

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×