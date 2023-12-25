Чорновол чи Кравчук: якого президента сучасна Україна обрала б зараз – опитування

Більшість українців, якби зараз опинилися в 1991 році, коли відбулися перші президентські вибори в Україні, проголосували б за В’ячеслава Чорновола, а не за Леоніда Кравчука.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводилося впродовж 29 листопада – 9 грудня 2023 року. Передає НСН.

Чорновол чи Кравчук: якого президента сучасна Україна обрала б зараз

Так, згідно з опитуванням, серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за В’ячеслава Чорновола, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%.

“У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б подано за В. Чорновола, 14% – за Л. Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мало право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% – за Л. Кравчука”, – йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що у всіх регіонах більшість населення проголосували б за Чорновола. Відносно найбільше – на Заході 86% серед усіх респондентів і в Центрі 80%.

Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола (Кравчука -17%), на Сході – 63% (Кравчука – 28%).

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