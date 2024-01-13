В окупованому Бердянську чули вибухи, у кількох районах видно дим – Федоров (фото)

Зранку 13 січня в окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує НСН.

“Бердянськ – гучно. Вся Україна “тривожилась”, окуповані території вирішили не відставати. Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим”, зазначив він.

Тим часом, телеграм-канали публікують фото, на якому зафіксовано дим після вибухів у Бердянську.

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