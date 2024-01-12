Ворог скинув бомбу на Авдіївку: загинув 28-річний чоловік

Ворог скинув бомбу на Авдіївку 12 січня вдень. На жаль, є загиблий. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає НСН.

Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.

Крім того, ворог із Градів обстріляв Нью-Йорк — там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.

Ми продовжуємо евакуацію жителів прифронтових міст і я прошу всіх скористатися цією можливістю — збережіть життя собі та своїм близьким! – закликають в ОВА

Фото: Торецька громада

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