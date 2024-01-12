Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

Ворог скинув бомбу на Авдіївку: загинув 28-річний чоловік

Адмін сайту
Ворог скинув бомбу на Авдіївку: загинув 28-річний чоловік

Ворог скинув бомбу на Авдіївку 12 січня вдень. На жаль, є загиблий. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає НСН.

Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.

Крім того, ворог із Градів обстріляв Нью-Йорк — там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.

Ми продовжуємо евакуацію жителів прифронтових міст і я прошу всіх скористатися цією можливістю — збережіть життя собі та своїм близьким! – закликають в ОВА

Фото: Торецька громада

Ще новини України: Такого ще не було: масштабна повітряна атака 29 грудня – все, що відомо (фото, відео)

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×