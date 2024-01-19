Ситуація в Авдіївці критична – Бутусов

Ситуація в Авдіївці критична. Так вважає військовий журналіст Юрій Бутусов. Про це він написав 19 січня у своєму Телеграм-каналі і розповів, що відбувається, передає НСН.

За словами Бутусова, ворог зумів зачепитись за кілька будинків на околиці Авдіївки.

Українське керівництво має негайно надати посилення (не накази триматись та крики, а реальне посилення), – каже журналіст

Він розповів, що зайшли кілька груп росіян без якихось масштабних штурмів – а просто зайшли, бо у тому місці просто не вистачає людей та технічних засобів для контролю усіх посадок та підходів.

Я багато писав про необхідність посилення Авдіївки людьми та озброєнням, і усім казав саме про такий сценарій. При тому рівні комплектності, який на тому напрямку є, дива не трапиться, і у ворога виникають шляхи проникнення скрізь бойові порядки. Верховний головнокомандувач Зеленський приїжджав і пообіцяв на зустрічі з солдатами вирішити проблеми та надати посилення. На жаль, навіть необхідний мінімум посилення не був виконаний, – написав Бутусов

Він каже, що саме зараз в Авдіївку потрібні боєздатні резерви, які ліквідують прорив та в цілому посилять щільність оборони. Якщо це не зробити зараз, і росіяни зможуть справді серйозно зачепитись за міську забудову, то доведеться потім як в Бахмуті кидати у бій в десять разів більше сил, щоб якомога довше вести спротив у місті – але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно, занадто пізно.

І відповідальність за провал в Авдіївці буде повністю на Зеленському, який відвідав місто і гарантував спрямувати туди додаткові сили, – додав журналіст

Ситуація в Авдіївці: що кажуть у Генштабі

У вечірньому зведенні 19 січня Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти кинули усі сили, аби перерізати єдину дорогу на Авдіївку

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