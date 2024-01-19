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Окупанти кинули усі сили, аби перерізати єдину дорогу на Авдіївку

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Окупанти кинули усі сили, аби перерізати єдину дорогу на Авдіївку

Окупанти кинули усі сили, аби перерізати єдину дорогу на Авдіївку. Огляд ситуації на фронті публікує Ракурс, передає НСН.

Ситуація дуже напружена. У першу чергу ворог намагається перерізати дорогу на Авдіївку. На жаль, вона в нас одна, іншої логістики немає. Тому всі свої зусилля росіяни кидають саме на це. Росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста, — розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш телеканалу «Еспресо»

При цьому на Авдіївському напрямку українські воїни активно знищують бронетехніку російських військ, якою ворог підтримує піхоту. За три дні окупанти втратили у цьому районі 41 одиницю бронетехніки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у звіті від 18 січня.

Водночас аналітики зазначають, що росіяни здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки. Так, на геолокаційних даних за 17 січня видно, що ворог атакував і захопив позицію на схід від Невельського.

Окупанти кинули усі сили, аби перерізати єдину дорогу на Авдіївку

У мережі також опублікували огляд ситуації на фронті від українського воєнного кореспондента Богдана Мирошникова та команди аналітиків Deep State.

  • СВАТІВСЬКИЙ відтинок — біля Орлянки ворог відбив частину позицій. Східніше Табаївки прорвав позиції однієї з бригад ТрО, ситуація уточнюється.

Ворог проводить наступальні дії східніше Тернів, змін не зафіксовано.

  • БАХМУТСЬКИЙ напрямок — противник практично захопив Веселе, крайня лінія ворога у селі, обставини втрати позиції і спроб їх відбити уточнюються. Намагався покращити тактичне положення біля Кліщіївки, успіху не мав.
  • АВДІЇВСЬКИЙ відтинок — важкі останні дні. Ворог 17 і 18 січня завдав майже 100 ударів КАБами по місту.

Тривають зіткнення у Степовому, піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил оборони завдали суттєвих втрат противнику.

Після того, як окупантів відкинули у східну частину села, вони здійснили понад десять спроб повернути втрачені позиції. За підсумком кількаденних боїв — невдало.

Південніше села змогли просунутися на 100 метрів, не закріпилися. Північніше — збирають ударний кулак для подальших дій.

Південніше Авдіївки загарбники просунулися західніше дачного поселення «Виноградники», проводили штурмові дії на «Царську охоту» та сусідні позиції. Ситуація невідома.

У приватному секторі на півдні Авдіївки просунулися на 200 метрів, не закріпилися, можуть відійти на вихідні рубежі під тиском артилерії та дронів.

  • ГЕОРГІЇВКА — противник продовжує тиск з Мар’їнки та проводить штурмові дії з півночі та півдня Новомихайлівки, намагаючись взяти село в кліщі.
  • КАМ’ЯНКА — ворог успіху не мав.
  • ПЕРВОМАЙСЬКЕ — у північній частині ворог мав успіхи тактичного характеру.
  • НЕВЕЛЬСЬКЕ — ворог намагається активно штурмувати. ЗСУ міцно тримають село.
  • ТАВРІЙСЬКИЙ відтинок — у Кринках окупанти лізуть піхотою та максимально вбивають нашу логістику.

Ще новини України: На Запоріжжі не наступав: що відбувається на фронті 18 січня

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