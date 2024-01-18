На Запоріжжі не наступав: що відбувається на фронті 18 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот дев’яносто четверту добу. Про ситуацію на фронті 18 січня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed” з району Приморсько-Ахтарська та Курської обл (рф), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Силами та засобами Повітряних Сил та інших Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Загальна ситуація на фронті 18 січня

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак – неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбилия 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 780 російських окупантів, 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 41 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 39 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 373600 (+780) осіб,

танків ‒ 6147 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38) од,

артилерійських систем – 8835 (+24) од,

РСЗВ – 966 (+2) од,

засоби ППО ‒ 653 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41),

крилаті ракети ‒ 1818 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1380 (+13)

Дані уточнюються.