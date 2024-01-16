Окупанти втратили 1110 солдат і притихли на Півдні: ситуація на фронті 16 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот дев’яносто другу добу. Про ситуацію на фронті 16 січня, втрати окупантів і успіхи ЗСУ НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 16 січня

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області; Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Богданівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новодаріївка Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 – в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак – біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив лише один безуспішний штурм позицій наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони та 2 радіолокаційні станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 1110 російських окупантів, 24 танки, 36 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 33 автомобіля та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 372090 (+1110) осіб,

танків ‒ 6113 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 11358 (+36) од,

артилерійських систем – 8801 (+30) од,

РСЗВ – 961 (+3) од,

засоби ППО ‒ 653 (+3) од,

літаків – 331 (+2) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12),

крилаті ракети ‒ 1816 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1365 (+9)

Дані уточнюються.

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