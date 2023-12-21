Дрони для Авдіївки: названо мерів трьох міст, які відгукнулися і передали БПЛА

Названо мерів трьох міст, які відгукнулися на заклик і передали дрони для Авдіївки, а точніше для військових, які відчайдушно захищають місто. Їх імена назвав журналіст Юрій Бутусов. Раніше він написав про критичну ситуацію в Авдіївці і гострий дефіцит БПЛА на даному напрямку, передає НСН.

Інформую щодо реакції усіх державних діячів на критичну ситуацію у наших військах в Авдіївці через відсутність системних постачань дронів. Дуже приємно відзначити, що мери трьох українських міст, проявили державне мислення та відреагували миттєво, хоча міста у жовтні були позбавлені доходів від військових податків, – написав Бутусов

Мери, які передали дрони для Авдіївки

Мер Дніпра Борис Філатов передав 110-й механізованій бригаді 40 квадрокоптерів Аутел-4 та передає найближчим часом 200 fpv-дронів. (Раніше Філатов після початку російського наступу передав в Авдіївку 50 дронів з тепловізором).

Мер Львова Андрій Садовий передав 110 fpv-дронів 110-й механізованій бригаді.

Мер Києва Віталій Кличко передав в Авдіївку 100 fpv-дронів 47-й механізованій бригаді.

Крім того:

Друг мера Києва Артур Палатний передав 100 fpv-дронів та станцію управління 110-й механізованій бригади. У коментарі Кличко додав, що місто Київ раніше перерахувало командуванню сил логістики ЗСУ 600 мільйонів гривень спеціально для закупівлі дронів, і не розуміє, чому дрони не постачають у війська.

Усі мери дуже здивовані, що попри те, що центральна влада вилучила у міст 40 мільярдів гривень податку на доходи від військовослужбовців потреби в дронах все одне не закриває і все одне армія залежить від послаблених місцевих бюджетів, – зазначає Бутусов

Виробник fpv- дронів «Дикі шершні» передав 110-й бригаді 20 fpv-дронів.

Військове командування сьогодні направило у 110 та у 47 бригади 69 квадрокоптерів типу Аутел та Мавік-3т з тепловізором, а також 8 Мавік-3 з денною оптикою.

Це важливий крок уперед. Раніше ніяких поставок дронів основних типів від держави до Авдіївки не відбувалось протягом місяця. Добре, що це змінилось. Очікуємо нових поставок до Авдіївки, у тому числі fpv-дронів від держави. Все це будемо висвітлювати, – написав Бутусов

Він подякував усім небайдужим людям за швидку реакцію та допомогу.

Дуже дякую усім людям у Фейсбуці, хто лайкнув та розширив повідомлення про проблеми з дронами в Авдіївці. Українська спільнота та громадська думка допомагають вирішити дуже складні та дороговартісні питання. Буду і далі це питання висвітлювати, – пообіцяв журналіст

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