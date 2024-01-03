Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці – є загиблий та поранена (фото)

Російські війська завдали ракетних ударів по Авдіївці Донецької області вдень 3 січня. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

“Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці”, розповів він.

Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці. Фото

Російські війська постійно обстрілюють Авдіївку, намагаючись захопити місто. Так, 1 січня окупанти вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Як розповів командувач Олександр Тарнавський, російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку. Але вже другу добу активно завдають авіаудари та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар’їнському напрямку.

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