Окупанти обстріляли Гірник: поранено 16-річного підлітка (фото)

Окупанти обстріляли Гірник у Покровському районі на Донеччині сьогодні вранці. Поранено 16-річного підлітка. Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру і ДСНС.

Армія держави-агресора не припиняє вчиняти злочини проти мирного населення Донеччини, у тому числі дітей.

3 січня 2024 року, о 07:30, війська рф вдарили з артилерії по м. Гірнику. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала мати з неповнолітнім сином. 16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень та його терміново доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у постраждалого мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й забої ноги.

Крім того, вибухами пошкоджено приватний житловий будинок і господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У ДСНС додають, що пораненого хлопця під час обстеження місця події виявили рятувальники. Вони надали потерпілому домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних житлових будинків, лінія електропередач і 3 транспортні засоби.

Окупанти обстріляли Гірник: фото

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