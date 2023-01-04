ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі. Генштаб підтвердив ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка, передає НСН.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що ворог продовжує зазнавати чималих втрат. Причому як на полі бою, так і в тилу. А все тому, що наші військові успішно відпрацьовують атаки по місцях скупчення як живої сили, так і техніки.

Зокрема, знищено два склади боєприпасів, до десяти одиниць військової техніки окупантів різного типу, а також уражено два пункти дислокації загарбників, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил рф.

ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі

Крім того, авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян.

Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили і військової техніки рф, а також склад боєприпасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

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