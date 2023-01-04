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ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі: які втрати поніс ворог – Генштаб

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на Запоріжжі
Національна служба новин - NNS

ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі. Генштаб підтвердив ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка, передає НСН.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що ворог продовжує зазнавати чималих втрат. Причому як на полі бою, так і в тилу. А все тому, що наші військові успішно відпрацьовують атаки по місцях скупчення як живої сили, так і техніки.

Зокрема, знищено два склади боєприпасів, до десяти одиниць військової техніки окупантів різного типу, а також уражено два пункти дислокації загарбників, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил рф.

ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі

ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі: які втрати поніс ворог - Генштаб

Крім того, авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян.

Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили і військової техніки рф, а також склад боєприпасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

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