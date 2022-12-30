Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2710 м, побивши світовий рекорд із дальності стрільби

Український снайпер із 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого встановив світовий рекорд, ліквідувавши російського окупанта з відстані 2710 метрів.

Факт підтвердив Генеральний штаб ЗСУ, повідомлєя офіцер Сил спеціальних операцій Алекс Туманов, передає НСН.

Це був кращий дальній постріл, здійснений під час бойових дій.

“Постріл здійснювався з гвинтівки McMillan Tac 50. Приціл Nightforce. Боєприпасом Hornady A-Max BMG, 750 grain. Та з використанням призми Wedge Prism 100 MOA/29,1 MRAD. Ціллю були вогневі позиції противника, які вели постійний обстріл мирних селищ та позицій ЗСУ”, зазначив офіцер.

Як пише військовий, постріл був здійснений з дистанції 2710 метрів.

“Постріл був виконаний з дистанції 2710 метрів по двох противниках, які вели вогонь по позиціях ЗСУ. Враховувалися всі найменші фактори погодних умов та рельєфу місцевості. Вітер близько 1 м/с. Після корегування першого пострілу, наступні було здійснено в ціль. Початкова швидкість – 836 м/с”, додав він.

Туманов уточнив, що наразі рекордом з дальності вважається постріл канадця WALI на 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Але в одному з інтерв’ю той сам розповів, що цей рекорд це міф, який придумало його командування. Тому звання рекордсмена по праву має належати українському снайперу.

Також офіцер опублікував відео з іншим пострілом снайпера, особу якого можна буде розкрити тільки після перемоги.

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