Українські військові збили ворожий літак без жодного пострілу – як їм це вдалося

Українські військові збили ворожий літак без жодного пострілу. Інформацію про цей неймовірний випадок оприлюднили у Міністерстві оборони України, передає NNS.

Одна з українських ракетних батарей “Бук М1” збила російський літак без жодного пострілу. Про це розповів її командир, герой України Ярослав Мельник у інтерв’ю агентству Міністерства оборони “АрміяInform”.

“Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився”, – розповів військовий.

Зазначається, що батарея Мельника протистояла російським льотчикам більше ніж пів року у Харківській області.

За цей час український “Бук” збив 28 повітряних цілей ворога, зокрема 11 бойових літаків, два вертольоти, дві крилаті ракети та 13 безпілотників.