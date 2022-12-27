У російській армії зростає кількість дезертирів і втікачів – Генштаб ЗСУ

У російській армії спостерігається збільшення випадків дезертирства і самовільного залишення бойових позицій

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

У російській армії побільшало дезертирів і втікачів

Як зазначається у вечірному зведенні Генерального штабу Збройних сил України, таке зростання випадків дезертирства і втеч з бойових позицій пояснюється значними втратами особового складу у Луганській області.

“З метою утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів”, – йдеться у повідомленні Генштабу.

План війни Путіна на 2023 рік – журналіст проаналізував російські заяви

Чи вдасться росії серйозно наростити чисельність армії — оцінка ISW