Втікаючи з Мелітополя, окупанти закрили продуктові магазини – мер

Втікаючи з Мелітополя Запорізької області російські окупанти закривають продуктові супермаркети.

Про це передає НСН з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

“У окупантів підпікає так, що тікають далі, ніж бачать, залишаючи людей на грані гуманітарної катастрофи”, повідомив Федоров.

Він заявив, що у Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини “Мєра”. Мешканці повідомляють, що донецький власник втік з Мелітополя.

“Цікаво, що напередодні таємничого закриття у “Мєрє” оголосили знижки на більшість товарів. Таку щедрість пояснювали “першим днем народження” магазинів. Перший став останнім?”, підкреслив мер.

Раніше він повідомив, що в Мелітополі на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних:

“Евакуація” відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які ворог оголосив публічно. На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом”.

Він додав, що окупанти також виїхали з низки адміністративних будівель.

“Ворог покидає їх та палить там всі документи. Масову “евакуацію” там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів”, додав мер Мелітополя.

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко росіяни намагаються вивезти людей та нагнітати ситуацію на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Він розповів, що вже кілька місяців загарбники час від часу оголошують про так звану “евакуацію” населення, тому не потрібно на це зважати. На тлі підготовки контрнаступу ЗСУ ворог намагається показати, що готовий, та закликає Україну наступати там, де йому вигідно.

Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, що росіяни будуть використовувати різні методи, щоб створювати пастки для ЗСУ. Крім того, окупанти будуть намагатись затягнути українських захисників на ті напрямки, які, на думку ворога, легше обороняти.

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