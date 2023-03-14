Скандал з побиттям солдата на Житомирщині: хлопець записав відеозвернення

Скандал з побиттям солдата строкової служби на Житомирщині набирає оберти. У мережі раптово з’явилося відео, на якому постраждалий військовослужбовець Богдан закликає “не гнобити” підозрюваного офіцера Віктора Вітусевича, передає НСН.

Строковик на відео переконує, що офіцер не бив його, а нібито “показував силовий прийом”.

“Хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича. Це був жарт. Він показував мені силовий прийом. Ніхто не бив мене, ніхто не знущався”, заявив солдат.

Скандал з побиттям солдата – строковик записав відеозвернення

Солдат, якого на Житомирщині побив командир взводу, тепер записав відео і заявив, що йому просто показували бойові прийоми. pic.twitter.com/s2DWOjCRR4 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 13, 2023

Користувачів соцмережі обурило це відео. Вони впевнені, що солдата змусили так сказати, щоб вигородити командира.

Ще хтось з користувачів припустив, що солдат змушений був записати відео, оскільки йому треба продовжувати служити в цій частині.

Нагадаємо, у неділю, 12 березня, до мережі потрапило відео, на якому міцний чоловік бив молодого військового в оточенні інших людей у військовій формі. Потерпілий – солдат строкової служби на ім’я Богдан, його кривдник – молодший лейтенант командир 2 взводу охорони роти у 190 навчальному центрі Житомирської області Віктор Вітусевич. За побиття солдата йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі за перевищення службових обов’язків.

Опісля розголосу молодший лейтенант пояснив, що він застосовував удари руками та ногами тому, що солдат перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Представники навчального центру пояснили, що проводять службове розслідування, та пообіцяли, що всі винуватці побиття солдата будуть покарані. Фігурантів інциденту усунули з посадових обов’язків на час розслідування.

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