Офіцер побив солдата у навчальному центрі на Житомирщині – подробиці скандалу (відео, аудіо)

У військовій частині Житомирської області офіцер побив солдата, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

У мережі з’явилося відео з Житомирської області, на якому молодший лейтенант ударив солдата. Через це почалося розслідування, командування частини відсторонило його від службових обов’язків, передає НСН.

Йдеться про короткий відеозапис, на якому чоловік б’є ногою іншого, а навколо них стоять люди у військовій формі. Як зазначив «Перший житомирський інформаційний портал», на відео — молодший лейтенант Віктор Вітусевич, командир 2-го взводу роти охорони 190 навчального центру.

Також у мережі поширюють аудіозапис, який, імовірно, теж зробили під час конфлікту. На ньому чути, як офіцер сварить підлеглого за те, що той не попередив його про візит полковника.

Сам Вітусевич уже відреагував на інцидент: він визнав свою провину і зазначив, що готовий до покарання, на яке заслуговує. Водночас офіцер натякнув, що причиною його дій було вживання алкоголю.

«Алкоголь в армії — це неприпустимо. Це смерть на фронті, це ризик для життя всього підрозділу, де б він не був — на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і потрібно суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у цьому немає, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії», сказав молодший лейтенант.

Також інцидент уже прокоментувало командування 190 навчального центру. Воно запевняє, що поділяє обурення людей, почало розслідування та відсторонило фігурантів події від виконання службових обов’язків до кінця розслідування.

«Уже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням і нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування будуть ухвалені відповідні рішення», запевнили в навчальному центрі.

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