У Німеччині побили військового ЗСУ – подробиці інциденту

У Німеччині побили військового ЗСУ, який приїхав не реабілітацію після поранення. Інцидент стався у місті Франкфурт-на-Майні, передає НСН.

Чоловік зайшов у готельний бар Roomers у формі військовослужбовця, де його сильно побив чеченець. Українця шпиталізували до лікарні із поламаною щелепою та струсом мозку.

Генконсул України у Франкфурті Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу. За його даними, військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Персонал зробив кілька зауважень через невідповідність його дрескоду. Відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця.

«Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт», розповів генконсул.

У Німеччині побили військового ЗСУ

За його словами, правоохоронці зможуть надати більш детальну інформацію з початку робочого тижня.

«Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката», додав Костюк.

Консульство планує спробувати отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент. Також з’ясовуються норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.

У Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземці можуть його отримати під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.

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