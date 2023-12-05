Отруєння військових рф у Криму – окупанти заявили, що встановили особи «диверсанток»

Стали відомі подробиці отруєння військових рф у Криму. Росіяни заявили, що встановили особи двох «диверсанток», які отруїли окупантів в одній із військових частин Сімферополя.

Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на джерела в фсб росії, передає НСН з посиланням на ТСН.

Зазначимо, вже відомо про 28 ліквідованих солдатів рф в окупованому Сімферополі.

Отруєння військових рф у Криму – про що заявляють загарбники

За даними росіян, так звані «диверсантки», які отруїли ворожих військових, – уродженки Криму. Одна з них народилася у Сімферополі, інша – у Саках, але мешкає у Сімферополі. Вік дівчат становить близько 22 і 25 років.

«Обидві симпатичні, “навіть модельної зовнішності”, що, за словами представників ФСБ, допомогло злочинницям вчинити вбивство та віддати довірливим військовим алкоголь та продукти з отрутою», зазначається в повідомленні російського пабліка.

Там додали, що одна з диверсанток кілька разів брала участь у конкурсах краси.

Інша є донькою працівника міської адміністрації Сімферополя. Її батько – «середньої руки» чиновник. фсб вже допитало чоловіка, але жодної цінної інформації він не надав.

Також повідомляється, що дівчата ніколи не вирізнялися антиросійськими чи проукраїнськими поглядами. Одна з них часто говорила, що не цікавиться політикою.

Водночас у фсб переконані, що отруйниці – «диверсантки», яких «довго готували до виконання завдань».

На користь цього припущення наводиться той факт, що одразу після передавання окупантам отруєних алкоголю та їжі дівчата дуже оперативно та професійно втекли.

Джерела в фсб вважають, що «диверсантки» зараз перебувають «або в Україні, або десь ховаються, готуючи нові диверсії проти росії та російської армії».

Раніше ми писали, що у Криму «диверсантки» отруїли російських військових, відомо про понад 20 загиблих. Про це стало відомо 2-го грудня.

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